روبية هندية إلى ريال برازيلي

تحويل INR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
588.51 brl

1.00000 INR = 0.05885 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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INR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الريال البرازيلي
1 INR0.05885 BRL
5 INR0.29425 BRL
10 INR0.58851 BRL
20 INR1.17702 BRL
50 INR2.94254 BRL
100 INR5.88508 BRL
250 INR14.71270 BRL
500 INR29.42540 BRL
1000 INR58.85080 BRL
2000 INR117.70160 BRL
5000 INR294.25400 BRL
10000 INR588.50800 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الروبية الهندية
1 BRL16.99210 INR
5 BRL84.96050 INR
10 BRL169.92100 INR
20 BRL339.84200 INR
50 BRL849.60500 INR
100 BRL1699.21000 INR
250 BRL4248.02500 INR
500 BRL8496.05000 INR
1000 BRL16992.10000 INR
2000 BRL33984.20000 INR
5000 BRL84960.50000 INR
10000 BRL169921.00000 INR