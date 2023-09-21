ين ياباني إلى ريال برازيلي

تحويل JPY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
333.74 brl

1.00000 JPY = 0.03337 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:24 UTC
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JPY إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066188.62971.437161.661370.9632518.3223
1GBP1.153411.22975102.2351.657761.916391.1110121.1349
1USD0.9380.813173183.13451.348051.558360.9035517.1863
1INR0.01128290.009781420.012028710.01621530.01874510.01086850.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.33743 BRL
1000 JPY33.37430 BRL
1500 JPY50.06145 BRL
2000 JPY66.74860 BRL
3000 JPY100.12290 BRL
5000 JPY166.87150 BRL
5400 JPY180.22122 BRL
10000 JPY333.74300 BRL
15000 JPY500.61450 BRL
20000 JPY667.48600 BRL
25000 JPY834.35750 BRL
30000 JPY1001.22900 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL29.96310 JPY
5 BRL149.81550 JPY
10 BRL299.63100 JPY
20 BRL599.26200 JPY
50 BRL1498.15500 JPY
100 BRL2996.31000 JPY
250 BRL7490.77500 JPY
500 BRL14981.55000 JPY
1000 BRL29963.10000 JPY
2000 BRL59926.20000 JPY
5000 BRL149815.50000 JPY
10000 BRL299631.00000 JPY