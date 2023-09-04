5000 ريال برازيلي إلى ين ياباني

تحويل BRL إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
١٤٧٬٧٢٢ jpy

1.00000 BRL = 29.54440 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:53 UTC
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BRL إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077889.10981.465431.669450.9538518.3914
1GBP1.168511.25935104.121.712281.950671.1145721.4893
1USD0.92780.79406182.67751.359651.548950.88517.0638
1INR0.01122210.009604310.012095210.01644520.01873480.01070420.20639

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL29.54440 JPY
5 BRL147.72200 JPY
10 BRL295.44400 JPY
20 BRL590.88800 JPY
50 BRL1477.22000 JPY
100 BRL2954.44000 JPY
250 BRL7386.10000 JPY
500 BRL14772.20000 JPY
1000 BRL29544.40000 JPY
2000 BRL59088.80000 JPY
5000 BRL147722.00000 JPY
10000 BRL295444.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.38473 BRL
1000 JPY33.84730 BRL
1500 JPY50.77095 BRL
2000 JPY67.69460 BRL
3000 JPY101.54190 BRL
5000 JPY169.23650 BRL
5400 JPY182.77542 BRL
10000 JPY338.47300 BRL
15000 JPY507.70950 BRL
20000 JPY676.94600 BRL
25000 JPY846.18250 BRL
30000 JPY1015.41900 BRL