2000 ريال برازيلي إلى ين ياباني

تحويل BRL إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

2000 brl
59085 jpy

1.00000 BRL = 29.54240 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:51 UTC
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BRL إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077989.11811.465461.669610.953918.3948
1GBP1.1684311.25945104.1281.712291.950821.1145621.493
1USD0.92780.793997182.67751.359551.548950.8849517.0654
1INR0.01122110.009603550.012095210.0164440.01873480.01070360.206409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / ين ياباني
1 BRL29.54240 JPY
5 BRL147.71200 JPY
10 BRL295.42400 JPY
20 BRL590.84800 JPY
50 BRL1477.12000 JPY
100 BRL2954.24000 JPY
250 BRL7385.60000 JPY
500 BRL14771.20000 JPY
1000 BRL29542.40000 JPY
2000 BRL59084.80000 JPY
5000 BRL147712.00000 JPY
10000 BRL295424.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الريال البرازيلي
100 JPY3.38496 BRL
1000 JPY33.84960 BRL
1500 JPY50.77440 BRL
2000 JPY67.69920 BRL
3000 JPY101.54880 BRL
5000 JPY169.24800 BRL
5400 JPY182.78784 BRL
10000 JPY338.49600 BRL
15000 JPY507.74400 BRL
20000 JPY676.99200 BRL
25000 JPY846.24000 BRL
30000 JPY1015.48800 BRL