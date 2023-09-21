فورنت مجري إلى ين ياباني
تحويل HUF إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / ين ياباني
|2000 HUF
|810.54800 JPY
|5000 HUF
|2026.37000 JPY
|10000 HUF
|4052.74000 JPY
|15000 HUF
|6079.11000 JPY
|20000 HUF
|8105.48000 JPY
|30000 HUF
|12158.22000 JPY
|40000 HUF
|16210.96000 JPY
|50000 HUF
|20263.70000 JPY
|60000 HUF
|24316.44000 JPY
|100000 HUF
|40527.40000 JPY
|150000 HUF
|60791.10000 JPY
|200000 HUF
|81054.80000 JPY
|معدلات التحويل ين ياباني / Hungarian Forint
|100 JPY
|246.74600 HUF
|1000 JPY
|2467.46000 HUF
|1500 JPY
|3701.19000 HUF
|2000 JPY
|4934.92000 HUF
|3000 JPY
|7402.38000 HUF
|5000 JPY
|12337.30000 HUF
|5400 JPY
|13324.28400 HUF
|10000 JPY
|24674.60000 HUF
|15000 JPY
|37011.90000 HUF
|20000 JPY
|49349.20000 HUF
|25000 JPY
|61686.50000 HUF
|30000 JPY
|74023.80000 HUF