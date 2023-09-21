فورنت مجري إلى دولار سنغافوري
تحويل HUF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار سنغافوري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار سنغافورة
|2000 HUF
|7.51888 SGD
|5000 HUF
|18.79720 SGD
|10000 HUF
|37.59440 SGD
|15000 HUF
|56.39160 SGD
|20000 HUF
|75.18880 SGD
|30000 HUF
|112.78320 SGD
|40000 HUF
|150.37760 SGD
|50000 HUF
|187.97200 SGD
|60000 HUF
|225.56640 SGD
|100000 HUF
|375.94400 SGD
|150000 HUF
|563.91600 SGD
|200000 HUF
|751.88800 SGD
|معدلات التحويل دولار سنغافورة / Hungarian Forint
|1 SGD
|265.99700 HUF
|5 SGD
|1329.98500 HUF
|10 SGD
|2659.97000 HUF
|20 SGD
|5319.94000 HUF
|50 SGD
|13299.85000 HUF
|100 SGD
|26599.70000 HUF
|250 SGD
|66499.25000 HUF
|500 SGD
|132998.50000 HUF
|1000 SGD
|265997.00000 HUF
|2000 SGD
|531994.00000 HUF
|5000 SGD
|1329985.00000 HUF
|10000 SGD
|2659970.00000 HUF