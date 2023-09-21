فورنت مجري إلى دولار سنغافوري

تحويل HUF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٧٫٥٩ sgd

1.00000 HUF = 0.00376 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:34 UTC
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HUF إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868251.067188.70771.439411.661630.96318.3152
1GBP1.1517411.229102.1661.65781.913731.1091321.0939
1USD0.93720.81367183.12971.34891.557150.902517.1635
1INR0.0112730.009787950.012029410.01622650.01873150.01085650.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار سنغافورة
2000 HUF7.51888 SGD
5000 HUF18.79720 SGD
10000 HUF37.59440 SGD
15000 HUF56.39160 SGD
20000 HUF75.18880 SGD
30000 HUF112.78320 SGD
40000 HUF150.37760 SGD
50000 HUF187.97200 SGD
60000 HUF225.56640 SGD
100000 HUF375.94400 SGD
150000 HUF563.91600 SGD
200000 HUF751.88800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Hungarian Forint
1 SGD265.99700 HUF
5 SGD1329.98500 HUF
10 SGD2659.97000 HUF
20 SGD5319.94000 HUF
50 SGD13299.85000 HUF
100 SGD26599.70000 HUF
250 SGD66499.25000 HUF
500 SGD132998.50000 HUF
1000 SGD265997.00000 HUF
2000 SGD531994.00000 HUF
5000 SGD1329985.00000 HUF
10000 SGD2659970.00000 HUF