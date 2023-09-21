فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

تحويل CHF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٥٢٠٫٠١ sgd

1.00000 CHF = 1.52001 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار سنغافورة
1 CHF1.52001 SGD
5 CHF7.60005 SGD
10 CHF15.20010 SGD
20 CHF30.40020 SGD
50 CHF76.00050 SGD
100 CHF152.00100 SGD
250 CHF380.00250 SGD
500 CHF760.00500 SGD
1000 CHF1520.01000 SGD
2000 CHF3040.02000 SGD
5000 CHF7600.05000 SGD
10000 CHF15200.10000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الفرنك السويسري
1 SGD0.65789 CHF
5 SGD3.28946 CHF
10 SGD6.57892 CHF
20 SGD13.15784 CHF
50 SGD32.89460 CHF
100 SGD65.78920 CHF
250 SGD164.47300 CHF
500 SGD328.94600 CHF
1000 SGD657.89200 CHF
2000 SGD1315.78400 CHF
5000 SGD3289.46000 CHF
10000 SGD6578.92000 CHF