5 فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

تحويل CHF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٧٫٦٥ sgd

1.00000 CHF = 1.52988 SGD

Mid-market exchange rate at 11:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85661.077989.88341.463461.631950.943418.7544
1 GBP1.1674111.25835104.9311.708461.905151.1013321.894
1 USD0.927750.794691183.38751.35771.5140.875217.399
1 INR0.01112550.00953010.011992210.01628180.01815630.01049560.208652

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار سنغافورة
1 CHF1.52988 SGD
5 CHF7.64940 SGD
10 CHF15.29880 SGD
20 CHF30.59760 SGD
50 CHF76.49400 SGD
100 CHF152.98800 SGD
250 CHF382.47000 SGD
500 CHF764.94000 SGD
1000 CHF1529.88000 SGD
2000 CHF3059.76000 SGD
5000 CHF7649.40000 SGD
10000 CHF15298.80000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الفرنك السويسري
1 SGD0.65365 CHF
5 SGD3.26823 CHF
10 SGD6.53647 CHF
20 SGD13.07294 CHF
50 SGD32.68235 CHF
100 SGD65.36470 CHF
250 SGD163.41175 CHF
500 SGD326.82350 CHF
1000 SGD653.64700 CHF
2000 SGD1307.29400 CHF
5000 SGD3268.23500 CHF
10000 SGD6536.47000 CHF