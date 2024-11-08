5 швейцарских франков в сингапурские доллары

Сконвертируйте CHF в SGD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = S$1,513 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 CHF в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52931,5483
Низкий1,51341,5134
В среднем1,52201,5266
Изменение-0.40%-1.09%
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Соотношение 1 CHF к SGD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к SGD составил 1,5293, а минимальный — 1,5134. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5220. Изменение курса CHF к SGD в процентном соотношении составило -0.40.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к SGD составил 1,5483, а минимальный — 1,5134. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5266. Изменение курса CHF к SGD в процентном соотношении составило -1.09.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Сингапурский доллар
1 CHF1,51336 SGD
5 CHF7,56680 SGD
10 CHF15,13360 SGD
20 CHF30,26720 SGD
50 CHF75,66800 SGD
100 CHF151,33600 SGD
250 CHF378,34000 SGD
500 CHF756,68000 SGD
1000 CHF1 513,36000 SGD
2000 CHF3 026,72000 SGD
5000 CHF7 566,80000 SGD
10000 CHF15 133,60000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Швейцарский франк
1 SGD0,66078 CHF
5 SGD3,30391 CHF
10 SGD6,60781 CHF
20 SGD13,21562 CHF
50 SGD33,03905 CHF
100 SGD66,07810 CHF
250 SGD165,19525 CHF
500 SGD330,39050 CHF
1000 SGD660,78100 CHF
2000 SGD1 321,56200 CHF
5000 SGD3 303,90500 CHF
10000 SGD6 607,81000 CHF