Мексиканское песо (MXN)

Мексиканское песо — это официальная валюта Мексики. Код валюты — MXN; символ — $, M$, MX$ или MEX$. Раньше код валюты был MXP. Его чаще всего обменивают на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и мексиканское песо является необеспеченной валютой.

Название валюты

Мексиканское песо

Mex$

Обменный курс для MXN

 USD EUR CAD INR GBP CHF AUD BRL
Из MXN0.05625 0.05151 0.07698 4.70409 0.04335 0.04972 0.08355 0.31156
В MXN17.77700 19.41340 12.98970 0.21258 23.06830 20.11090 11.96930 3.20966

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