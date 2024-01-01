Мексиканское песо (MXN)
Мексиканское песо — это официальная валюта Мексики. Код валюты — MXN; символ — $, M$, MX$ или MEX$. Раньше код валюты был MXP. Его чаще всего обменивают на доллар США. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и мексиканское песо является необеспеченной валютой.
Название валюты
Мексиканское песо
Символ валюты
Mex$
Обменный курс для MXN
|USD
|EUR
|CAD
|INR
|GBP
|CHF
|AUD
|BRL
|Из MXN
|0.05625
|0.05151
|0.07698
|4.70409
|0.04335
|0.04972
|0.08355
|0.31156
|В MXN
|17.77700
|19.41340
|12.98970
|0.21258
|23.06830
|20.11090
|11.96930
|3.20966
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