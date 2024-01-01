Мексиканские песо в вьетнамские донги

Сконвертируйте MXN в VND по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ₫1 253 VND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к VND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VND
1 MXN в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 287,03001 344,8500
Низкий1 247,28001 226,2900
В среднем1 267,37331 273,8737
Изменение-1.88%-6.03%
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Соотношение 1 MXN к VND

За последние 30 дней максимальный курс MXN к VND составил 1 287,0300, а минимальный — 1 247,2800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 267,3733. Изменение курса MXN к VND в процентном соотношении составило -1.88.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к VND составил 1 344,8500, а минимальный — 1 226,2900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 273,8737. Изменение курса MXN к VND в процентном соотношении составило -6.03.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканское песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Вьетнамский донг
1 MXN1 253,18000 VND
5 MXN6 265,90000 VND
10 MXN12 531,80000 VND
20 MXN25 063,60000 VND
50 MXN62 659,00000 VND
100 MXN125 318,00000 VND
250 MXN313 295,00000 VND
500 MXN626 590,00000 VND
1000 MXN1 253 180,00000 VND
2000 MXN2 506 360,00000 VND
5000 MXN6 265 900,00000 VND
10000 MXN12 531 800,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мексиканское песо
1000 VND0,79797 MXN
2000 VND1,59594 MXN
5000 VND3,98986 MXN
10000 VND7,97971 MXN
20000 VND15,95942 MXN
50000 VND39,89855 MXN
100000 VND79,79710 MXN
200000 VND159,59420 MXN
500000 VND398,98550 MXN
1000000 VND797,97100 MXN
2000000 VND1 595,94200 MXN
5000000 VND3 989,85500 MXN