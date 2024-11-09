Чешские кроны в вьетнамские донги

Сконвертируйте CZK в VND по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₫1 072 VND

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса CZK к VND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

VND
1 CZK в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 094,20001 115,8000
Низкий1 070,58001 070,5800
В среднем1 080,89901 088,4101
Изменение0.05%-1.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к VND

За последние 30 дней максимальный курс CZK к VND составил 1 094,2000, а минимальный — 1 070,5800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 080,8990. Изменение курса CZK к VND в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к VND составил 1 115,8000, а минимальный — 1 070,5800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 088,4101. Изменение курса CZK к VND в процентном соотношении составило -1.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к VND

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Вьетнамский донг
1 CZK1 072,47000 VND
5 CZK5 362,35000 VND
10 CZK10 724,70000 VND
20 CZK21 449,40000 VND
50 CZK53 623,50000 VND
100 CZK107 247,00000 VND
250 CZK268 117,50000 VND
500 CZK536 235,00000 VND
1000 CZK1 072 470,00000 VND
2000 CZK2 144 940,00000 VND
5000 CZK5 362 350,00000 VND
10000 CZK10 724 700,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Чешская крона
1000 VND0,93242 CZK
2000 VND1,86485 CZK
5000 VND4,66212 CZK
10000 VND9,32424 CZK
20000 VND18,64848 CZK
50000 VND46,62120 CZK
100000 VND93,24240 CZK
200000 VND186,48480 CZK
500000 VND466,21200 CZK
1000000 VND932,42400 CZK
2000000 VND1 864,84800 CZK
5000000 VND4 662,12000 CZK