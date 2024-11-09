Чешские кроны в вьетнамские донги
Сконвертируйте CZK в VND по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к VND
1 CZK = 1 072,47000 VND
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|1 CZK в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 094,2000
|1 115,8000
|Низкий
|1 070,5800
|1 070,5800
|В среднем
|1 080,8990
|1 088,4101
|Изменение
|0.05%
|-1.19%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к VND
За последние 30 дней максимальный курс CZK к VND составил 1 094,2000, а минимальный — 1 070,5800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 080,8990. Изменение курса CZK к VND в процентном соотношении составило 0.05.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к VND составил 1 115,8000, а минимальный — 1 070,5800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 088,4101. Изменение курса CZK к VND в процентном соотношении составило -1.19.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Чешская крона / Вьетнамский донг
|1 CZK
|1 072,47000 VND
|5 CZK
|5 362,35000 VND
|10 CZK
|10 724,70000 VND
|20 CZK
|21 449,40000 VND
|50 CZK
|53 623,50000 VND
|100 CZK
|107 247,00000 VND
|250 CZK
|268 117,50000 VND
|500 CZK
|536 235,00000 VND
|1000 CZK
|1 072 470,00000 VND
|2000 CZK
|2 144 940,00000 VND
|5000 CZK
|5 362 350,00000 VND
|10000 CZK
|10 724 700,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Чешская крона
|1000 VND
|0,93242 CZK
|2000 VND
|1,86485 CZK
|5000 VND
|4,66212 CZK
|10000 VND
|9,32424 CZK
|20000 VND
|18,64848 CZK
|50000 VND
|46,62120 CZK
|100000 VND
|93,24240 CZK
|200000 VND
|186,48480 CZK
|500000 VND
|466,21200 CZK
|1000000 VND
|932,42400 CZK
|2000000 VND
|1 864,84800 CZK
|5000000 VND
|4 662,12000 CZK