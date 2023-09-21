الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دونغ فيتنامي

تحويل CZK إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٠٬٦٠٢٬٣٠٠ vnd

1.00000 CZK = 1060.23000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 9:12 UTC
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CZK إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.65991.438841.664510.967418.2448
1GBP1.15411.23035102.311.660361.920771.1163821.0537
1USD0.93790.812777183.1551.34951.561160.907317.112
1INR0.01127910.009774240.012025710.01622870.01877410.01091090.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Vietnamese Dong
1 CZK1060.23000 VND
5 CZK5301.15000 VND
10 CZK10602.30000 VND
20 CZK21204.60000 VND
50 CZK53011.50000 VND
100 CZK106023.00000 VND
250 CZK265057.50000 VND
500 CZK530115.00000 VND
1000 CZK1060230.00000 VND
2000 CZK2120460.00000 VND
5000 CZK5301150.00000 VND
10000 CZK10602300.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الجمهورية التشيكية كورونا
1 VND0.00094 CZK
5 VND0.00472 CZK
10 VND0.00943 CZK
20 VND0.01886 CZK
50 VND0.04716 CZK
100 VND0.09432 CZK
250 VND0.23580 CZK
500 VND0.47160 CZK
1000 VND0.94319 CZK
2000 VND1.88639 CZK
5000 VND4.71597 CZK
10000 VND9.43193 CZK