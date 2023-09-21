دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي

تحويل USD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٤٬٢٩٠٬٠٠٠ vnd

1.00000 USD = 24290.00000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:9 UTC
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USD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655540.957618.2081
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.916961.1088521.0833
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556540.9003517.1193
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877050.01085740.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Vietnamese Dong
1 USD24290.00000 VND
5 USD121450.00000 VND
10 USD242900.00000 VND
20 USD485800.00000 VND
50 USD1214500.00000 VND
100 USD2429000.00000 VND
250 USD6072500.00000 VND
500 USD12145000.00000 VND
1000 USD24290000.00000 VND
2000 USD48580000.00000 VND
5000 USD121450000.00000 VND
10000 USD242900000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار أمريكي
1 VND0.00004 USD
5 VND0.00021 USD
10 VND0.00041 USD
20 VND0.00082 USD
50 VND0.00206 USD
100 VND0.00412 USD
250 VND0.01029 USD
500 VND0.02058 USD
1000 VND0.04117 USD
2000 VND0.08234 USD
5000 VND0.20585 USD
10000 VND0.41169 USD