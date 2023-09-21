شيكل إسرائيلي جديد إلى دونغ فيتنامي

تحويل ILS إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
6376150 vnd

1.00000 ILS = 6376.15000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Vietnamese Dong
1 ILS6376.15000 VND
5 ILS31880.75000 VND
10 ILS63761.50000 VND
20 ILS127523.00000 VND
50 ILS318807.50000 VND
100 ILS637615.00000 VND
250 ILS1594037.50000 VND
500 ILS3188075.00000 VND
1000 ILS6376150.00000 VND
2000 ILS12752300.00000 VND
5000 ILS31880750.00000 VND
10000 ILS63761500.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Israeli New Sheqel
1 VND0.00016 ILS
5 VND0.00078 ILS
10 VND0.00157 ILS
20 VND0.00314 ILS
50 VND0.00784 ILS
100 VND0.01568 ILS
250 VND0.03921 ILS
500 VND0.07842 ILS
1000 VND0.15684 ILS
2000 VND0.31367 ILS
5000 VND0.78417 ILS
10000 VND1.56835 ILS