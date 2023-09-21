يوان صيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل CNY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
3324570 vnd

1.00000 CNY = 3324.57000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Vietnamese Dong
1 CNY3324.57000 VND
5 CNY16622.85000 VND
10 CNY33245.70000 VND
20 CNY66491.40000 VND
50 CNY166228.50000 VND
100 CNY332457.00000 VND
250 CNY831142.50000 VND
500 CNY1662285.00000 VND
1000 CNY3324570.00000 VND
2000 CNY6649140.00000 VND
5000 CNY16622850.00000 VND
10000 CNY33245700.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Chinese Yuan RMB
1 VND0.00030 CNY
5 VND0.00150 CNY
10 VND0.00301 CNY
20 VND0.00602 CNY
50 VND0.01504 CNY
100 VND0.03008 CNY
250 VND0.07520 CNY
500 VND0.15040 CNY
1000 VND0.30079 CNY
2000 VND0.60158 CNY
5000 VND1.50396 CNY
10000 VND3.00791 CNY