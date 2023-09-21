ريال برازيلي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BRL إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
4972130 vnd

1.00000 BRL = 4972.13000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

BRL إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.47351.435791.659540.9576518.2132
1GBP1.1575411.2317102.4081.661931.920931.1085221.0819
1USD0.939750.811886183.1441.34931.559580.8999517.1161
1INR0.01130280.009764820.012027310.01622850.01875750.0108240.205861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Vietnamese Dong
1 BRL4972.13000 VND
5 BRL24860.65000 VND
10 BRL49721.30000 VND
20 BRL99442.60000 VND
50 BRL248606.50000 VND
100 BRL497213.00000 VND
250 BRL1243032.50000 VND
500 BRL2486065.00000 VND
1000 BRL4972130.00000 VND
2000 BRL9944260.00000 VND
5000 BRL24860650.00000 VND
10000 BRL49721300.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الريال البرازيلي
1 VND0.00020 BRL
5 VND0.00101 BRL
10 VND0.00201 BRL
20 VND0.00402 BRL
50 VND0.01006 BRL
100 VND0.02011 BRL
250 VND0.05028 BRL
500 VND0.10056 BRL
1000 VND0.20112 BRL
2000 VND0.40224 BRL
5000 VND1.00560 BRL
10000 VND2.01121 BRL