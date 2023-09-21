فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي

تحويل CHF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
27007100 vnd

1.00000 CHF = 27007.10000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:22 UTC
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CHF إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.658140.9572518.2196
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920421.108721.1015
1USD0.94010.811721182.9251.34891.558850.8999517.1285
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879830.01085260.206554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Vietnamese Dong
1 CHF27007.10000 VND
5 CHF135035.50000 VND
10 CHF270071.00000 VND
20 CHF540142.00000 VND
50 CHF1350355.00000 VND
100 CHF2700710.00000 VND
250 CHF6751775.00000 VND
500 CHF13503550.00000 VND
1000 CHF27007100.00000 VND
2000 CHF54014200.00000 VND
5000 CHF135035500.00000 VND
10000 CHF270071000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / الفرنك السويسري
1 VND0.00004 CHF
5 VND0.00019 CHF
10 VND0.00037 CHF
20 VND0.00074 CHF
50 VND0.00185 CHF
100 VND0.00370 CHF
250 VND0.00926 CHF
500 VND0.01851 CHF
1000 VND0.03703 CHF
2000 VND0.07405 CHF
5000 VND0.18514 CHF
10000 VND0.37027 CHF