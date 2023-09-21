دولار هونغ كونغ إلى دونغ فيتنامي

تحويل HKD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٬١١٠٬٢٦٠ vnd

1.00000 HKD = 3110.26000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 13:34 UTC
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HKD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064988.53631.437511.662090.9640518.32
1GBP1.152611.22735102.0421.65681.915641.1111721.1147
1USD0.939050.814764183.14051.34991.560790.905217.2035
1INR0.01129480.009799840.012027810.01623640.0187730.01088760.206921

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Vietnamese Dong
100 HKD311026.00000 VND
200 HKD622052.00000 VND
300 HKD933078.00000 VND
500 HKD1555130.00000 VND
1000 HKD3110260.00000 VND
2000 HKD6220520.00000 VND
2500 HKD7775650.00000 VND
3000 HKD9330780.00000 VND
4000 HKD12441040.00000 VND
5000 HKD15551300.00000 VND
10000 HKD31102600.00000 VND
20000 HKD62205200.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار هونغ كونغ
1 VND0.00032 HKD
5 VND0.00161 HKD
10 VND0.00322 HKD
20 VND0.00643 HKD
50 VND0.01608 HKD
100 VND0.03215 HKD
250 VND0.08038 HKD
500 VND0.16076 HKD
1000 VND0.32152 HKD
2000 VND0.64303 HKD
5000 VND1.60759 HKD
10000 VND3.21517 HKD