جنيه إسترليني إلى دونغ فيتنامي

تحويل GBP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٩٬٩١٣٬١٠٠ vnd

1.00000 GBP = 29913.10000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

GBP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433481.654760.957218.2086
1GBP1.1583511.2315102.1221.660551.916881.1087721.0929
1USD0.940650.812018182.9251.34841.556540.900417.1278
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626050.01877050.0108580.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الجنيه الإسترليني

GBP إلى USD

GBP إلى EUR

GBP إلى INR

GBP إلى AUD

GBP إلى JPY

GBP إلى CAD

GBP إلى CHF

GBP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه استرليني / Vietnamese Dong
1 GBP29913.10000 VND
5 GBP149565.50000 VND
10 GBP299131.00000 VND
20 GBP598262.00000 VND
50 GBP1495655.00000 VND
100 GBP2991310.00000 VND
250 GBP7478275.00000 VND
500 GBP14956550.00000 VND
1000 GBP29913100.00000 VND
2000 GBP59826200.00000 VND
5000 GBP149565500.00000 VND
10000 GBP299131000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / جنيه استرليني
1 VND0.00003 GBP
5 VND0.00017 GBP
10 VND0.00033 GBP
20 VND0.00067 GBP
50 VND0.00167 GBP
100 VND0.00334 GBP
250 VND0.00836 GBP
500 VND0.01672 GBP
1000 VND0.03343 GBP
2000 VND0.06686 GBP
5000 VND0.16715 GBP
10000 VND0.33430 GBP