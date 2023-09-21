ين ياباني إلى دونغ فيتنامي

تحويل JPY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٬٦٤٨٬٥٤٠ vnd

1.00000 JPY = 164.85400 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:38 UTC
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JPY إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.437211.661240.963618.3214
1GBP1.1536711.2299102.2471.658031.916481.1116821.1363
1USD0.9380.813074183.13451.34811.558240.9038517.1854
1INR0.01128290.009780230.012028710.01621590.01874360.01087210.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Vietnamese Dong
100 JPY16485.40000 VND
1000 JPY164854.00000 VND
1500 JPY247281.00000 VND
2000 JPY329708.00000 VND
3000 JPY494562.00000 VND
5000 JPY824270.00000 VND
5400 JPY890211.60000 VND
10000 JPY1648540.00000 VND
15000 JPY2472810.00000 VND
20000 JPY3297080.00000 VND
25000 JPY4121350.00000 VND
30000 JPY4945620.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ين ياباني
1 VND0.00607 JPY
5 VND0.03033 JPY
10 VND0.06066 JPY
20 VND0.12132 JPY
50 VND0.30330 JPY
100 VND0.60660 JPY
250 VND1.51650 JPY
500 VND3.03299 JPY
1000 VND6.06598 JPY
2000 VND12.13196 JPY
5000 VND30.32990 JPY
10000 VND60.65980 JPY