日元兌越南盾匯率

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1USD10.822910.951651.585291.366150.90577.30541.36955
1GBP1.215211.156471.926441.660151.10058.877521.66428
1EUR1.05080.864711.665821.435550.95167.676511.43912
1AUD0.63080.5190920.60030510.8617670.5713164.608250.863912

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比較匯率

如何將日元兌換成to Vietnamese dongs

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JPY你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇VND你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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日元越南盾兌換率
100 JPY16339.80000 VND
1000 JPY163398.00000 VND
1500 JPY245097.00000 VND
2000 JPY326796.00000 VND
3000 JPY490194.00000 VND
5000 JPY816990.00000 VND
5400 JPY882349.20000 VND
10000 JPY1633980.00000 VND
15000 JPY2450970.00000 VND
20000 JPY3267960.00000 VND
25000 JPY4084950.00000 VND
30000 JPY4901940.00000 VND
越南盾日元兌換率
1 VND0.00612 JPY
5 VND0.03060 JPY
10 VND0.06120 JPY
20 VND0.12240 JPY
50 VND0.30600 JPY
100 VND0.61200 JPY
250 VND1.53001 JPY
500 VND3.06001 JPY
1000 VND6.12002 JPY
2000 VND12.24004 JPY
5000 VND30.60010 JPY
10000 VND61.20020 JPY