歐元 (EUR)

歐元是歐盟 (EU) 的貨幣。歐盟是在一個治理結構下由獨立國家組成的聯盟。現時，歐元已在加入歐盟或歐元區 28 個國家中的 19 個之中，成為替代單一貨幣的唯一貨幣。它是法定貨幣。

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貨幣名稱

歐元

EUR 匯率

 USD GBP CHF CAD INR AUD JPY PLN
從EUR1.06980 0.85648 0.97757 1.46247 89.23140 1.63753 168.76000 4.31890
至EUR0.93475 1.16757 1.02295 0.68378 0.01121 0.61067 0.00593 0.23154

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比較匯率

歐元 News

GBP/EUR: Euro falls despite German consumer confidence

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GBP/EUR: Euro holds steady as German IFO business sentiment improves

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GBP/EUR: Pair rises towards €1.1650

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GBP/EUR: Pair is evenly matched after PMI data

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GBP/EUR: Pair falls below €1.16

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GBP/EUR: Pair fall towards €1.1650

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關於歐元的資訊

歐元暱稱

歐元在不同的國家有不同的暱稱。例如，在芬蘭，你可能會聽到有人稱之爲“ Ege”。西班牙人使用“ Pavo”，你也可能會聽到愛爾蘭人將歐元稱為“ Yoyo”。

歐元硬幣和紙幣

歐元硬幣的面額為1、2、5、10、20和50分，以及1歐元和2歐元。硬幣的一面是標準圖像，另一面是與發行國家相關的設計。目前，所有國家發行的歐元硬幣和紙幣都在歐元區的任何地方流通使用。

一般流通的紙幣面值為5、10、20和50歐元。即使有面值為100、200和500歐元的紙幣，但這些面值一般不被零售商接受。目前正在逐步淘汰500歐元的紙幣。

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歐元常見問題

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