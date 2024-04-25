歐元暱稱

歐元在不同的國家有不同的暱稱。例如，在芬蘭，你可能會聽到有人稱之爲“ Ege”。西班牙人使用“ Pavo”，你也可能會聽到愛爾蘭人將歐元稱為“ Yoyo”。

歐元硬幣和紙幣

歐元硬幣的面額為1、2、5、10、20和50分，以及1歐元和2歐元。硬幣的一面是標準圖像，另一面是與發行國家相關的設計。目前，所有國家發行的歐元硬幣和紙幣都在歐元區的任何地方流通使用。

一般流通的紙幣面值為5、10、20和50歐元。即使有面值為100、200和500歐元的紙幣，但這些面值一般不被零售商接受。目前正在逐步淘汰500歐元的紙幣。