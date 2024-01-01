日元 (JPY)

日元是世界上最強的貨幣之一，是日本的官方貨幣。 它是交易量第三高的貨幣，也用作英鎊和美元的儲備貨幣。它是法定貨幣。

貨幣名稱

日元

¥

JPY 匯率

 USD GBP EUR AUD CAD CHF CNY SGD
從JPY0.00634 0.00507 0.00593 0.00970 0.00867 0.00579 0.04593 0.00863
至JPY157.77500 197.05300 168.74000 103.06700 115.40400 172.66800 21.77270 115.82800

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比較匯率

日元兌各國貨幣匯率