Японская иена (JPY)

Японская иена — это официальная валюта Японии и одна из самых сильных валют мира. Она является третьей наиболее торгуемой валютой в мире, а также используется в качестве резервной валюты для британского фунта стерлинга и доллара США. Японская иена является необеспеченной валютой.

Название валюты

Японская иена

¥

Обменный курс для JPY

 USD GBP EUR AUD CAD CHF CNY SGD
Из JPY0.00639 0.00492 0.00585 0.00949 0.00875 0.00565 0.04640 0.00857
В JPY156.44500 203.05800 170.89000 105.35800 114.34800 177.00400 21.55340 116.62400

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