Японская иена (JPY)
Японская иена — это официальная валюта Японии и одна из самых сильных валют мира. Она является третьей наиболее торгуемой валютой в мире, а также используется в качестве резервной валюты для британского фунта стерлинга и доллара США. Японская иена является необеспеченной валютой.
Название валюты
Японская иена
Символ валюты
¥
Обменный курс для JPY
|USD
|GBP
|EUR
|AUD
|CAD
|CHF
|CNY
|SGD
|Из JPY
|0.00639
|0.00492
|0.00585
|0.00949
|0.00875
|0.00565
|0.04640
|0.00857
|В JPY
|156.44500
|203.05800
|170.89000
|105.35800
|114.34800
|177.00400
|21.55340
|116.62400
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