Японская иена в канадские доллары

Сконвертируйте JPY в CAD по реальному обменному курсу

10000 jpy
92.10 cad

1.00000 JPY = 0.00921 CAD

Среднерыночный курс в 18:32 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса JPY к CAD

1 мин. назад 1 JPY → 0 CAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073388.96581.454641.671030.9565518.4974
1GBP1.1634711.2488103.5131.69251.944261.1129121.5219
1USD0.93170.800769182.891.35531.55690.8912517.2341
1INR0.01124030.009660620.012064210.01635060.01878280.01075220.207915

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из японских йен в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for японская йена

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

JPY в CNY

JPY в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Японская иена / Канадский доллар
100 JPY0.92100 CAD
1000 JPY9.21002 CAD
1500 JPY13.81503 CAD
2000 JPY18.42004 CAD
3000 JPY27.63006 CAD
5000 JPY46.05010 CAD
5400 JPY49.73411 CAD
10000 JPY92.10020 CAD
15000 JPY138.15030 CAD
20000 JPY184.20040 CAD
25000 JPY230.25050 CAD
30000 JPY276.30060 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Японская иена
1 CAD108.57700 JPY
5 CAD542.88500 JPY
10 CAD1085.77000 JPY
20 CAD2171.54000 JPY
50 CAD5428.85000 JPY
100 CAD10857.70000 JPY
250 CAD27144.25000 JPY
500 CAD54288.50000 JPY
1000 CAD108577.00000 JPY
2000 CAD217154.00000 JPY
5000 CAD542885.00000 JPY
10000 CAD1085770.00000 JPY