Евро в канадские доллары

Сконвертируйте EUR в CAD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 493,88 cad

€1,000 EUR = C$1,494 CAD

Среднерыночный курс в 13:25
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1 EUR в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,49391,4939
Низкий1,46311,4596
В среднем1,47421,4751
Изменить1.42%1.96%
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Соотношение 1 EUR к CAD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к CAD составил 1,4939, а минимальный — 1,4631. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4742. Изменение курса EUR к CAD в процентном соотношении составило 1.42.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к CAD составил 1,4939, а минимальный — 1,4596. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4751. Изменение курса EUR к CAD в процентном соотношении составило 1.96.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,931
1 GBP1,29811,1481,776108,5661,927203,1445,104
1 CHF1,1310,87111,54894,6041,68177,0184,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1231,085114,372,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в CAD

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EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Канадский доллар
1 EUR1,49388 CAD
5 EUR7,46940 CAD
10 EUR14,93880 CAD
20 EUR29,87760 CAD
50 EUR74,69400 CAD
100 EUR149,38800 CAD
250 EUR373,47000 CAD
500 EUR746,94000 CAD
1000 EUR1 493,88000 CAD
2000 EUR2 987,76000 CAD
5000 EUR7 469,40000 CAD
10000 EUR14 938,80000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Евро
1 CAD0,66940 EUR
5 CAD3,34698 EUR
10 CAD6,69396 EUR
20 CAD13,38792 EUR
50 CAD33,46980 EUR
100 CAD66,93960 EUR
250 CAD167,34900 EUR
500 CAD334,69800 EUR
1000 CAD669,39600 EUR
2000 CAD1 338,79200 EUR
5000 CAD3 346,98000 EUR
10000 CAD6 693,96000 EUR