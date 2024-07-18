Евро в швейцарские франки

Сконвертируйте EUR в CHF по реальному обменному курсу

1 000 eur
965,23 chf

€1,000 EUR = SFr.0,9652 CHF

Среднерыночный курс в 13:25
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1 EUR в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,97650,9921
Низкий0,94960,9496
В среднем0,96620,9730
Изменить1.64%-0.53%
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Соотношение 1 EUR к CHF

За последние 30 дней максимальный курс EUR к CHF составил 0,9765, а минимальный — 0,9496. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9662. Изменение курса EUR к CHF в процентном соотношении составило 1.64.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к CHF составил 0,9921, а минимальный — 0,9496. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9730. Изменение курса EUR к CHF в процентном соотношении составило -0.53.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,931
1 GBP1,29811,1481,776108,5661,927203,1445,104
1 CHF1,1310,87111,54894,6041,68177,0184,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1231,085114,372,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Швейцарский франк
1 EUR0,96523 CHF
5 EUR4,82613 CHF
10 EUR9,65225 CHF
20 EUR19,30450 CHF
50 EUR48,26125 CHF
100 EUR96,52250 CHF
250 EUR241,30625 CHF
500 EUR482,61250 CHF
1000 EUR965,22500 CHF
2000 EUR1 930,45000 CHF
5000 EUR4 826,12500 CHF
10000 EUR9 652,25000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Евро
1 CHF1,03603 EUR
5 CHF5,18015 EUR
10 CHF10,36030 EUR
20 CHF20,72060 EUR
50 CHF51,80150 EUR
100 CHF103,60300 EUR
250 CHF259,00750 EUR
500 CHF518,01500 EUR
1000 CHF1 036,03000 EUR
2000 CHF2 072,06000 EUR
5000 CHF5 180,15000 EUR
10000 CHF10 360,30000 EUR