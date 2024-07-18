Бразильские реалы в швейцарские франки

Сконвертируйте BRL в CHF по реальному обменному курсу

1 000 brl
159,16 chf

R$1,000 BRL = SFr.0,1592 CHF

Среднерыночный курс в 17:33
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1 BRL в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16600,1790
Низкий0,15920,1592
В среднем0,16340,1707
Изменить-2.05%-9.07%
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Соотношение 1 BRL к CHF

За последние 30 дней максимальный курс BRL к CHF составил 0,1660, а минимальный — 0,1592. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1634. Изменение курса BRL к CHF в процентном соотношении составило -2.05.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к CHF составил 0,1790, а минимальный — 0,1592. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1707. Изменение курса BRL к CHF в процентном соотношении составило -9.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2511,4941,6230,96719,577
1 GBP1,18811,296108,4251,7751,9281,14923,262
1 USD0,9170,771183,6321,3691,4870,88617,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

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BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Швейцарский франк
1 BRL0,15916 CHF
5 BRL0,79580 CHF
10 BRL1,59159 CHF
20 BRL3,18318 CHF
50 BRL7,95795 CHF
100 BRL15,91590 CHF
250 BRL39,78975 CHF
500 BRL79,57950 CHF
1000 BRL159,15900 CHF
2000 BRL318,31800 CHF
5000 BRL795,79500 CHF
10000 BRL1 591,59000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Бразильский реал
1 CHF6,28304 BRL
5 CHF31,41520 BRL
10 CHF62,83040 BRL
20 CHF125,66080 BRL
50 CHF314,15200 BRL
100 CHF628,30400 BRL
250 CHF1 570,76000 BRL
500 CHF3 141,52000 BRL
1000 CHF6 283,04000 BRL
2000 CHF12 566,08000 BRL
5000 CHF31 415,20000 BRL
10000 CHF62 830,40000 BRL