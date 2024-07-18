100 бразильских реалов в швейцарские франки
Сконвертируйте BRL в CHF по реальному обменному курсу
Loading
|1 BRL в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1660
|0,1790
|Низкий
|0,1592
|0,1592
|В среднем
|0,1634
|0,1707
|Изменить
|-2.03%
|-9.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к CHF
За последние 30 дней максимальный курс BRL к CHF составил 0,1660, а минимальный — 0,1592. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1634. Изменение курса BRL к CHF в процентном соотношении составило -2.03.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к CHF составил 0,1790, а минимальный — 0,1592. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1707. Изменение курса BRL к CHF в процентном соотношении составило -9.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Швейцарский франк / Бразильский реал
|1 CHF
|6,28180 BRL
|5 CHF
|31,40900 BRL
|10 CHF
|62,81800 BRL
|20 CHF
|125,63600 BRL
|50 CHF
|314,09000 BRL
|100 CHF
|628,18000 BRL
|250 CHF
|1 570,45000 BRL
|500 CHF
|3 140,90000 BRL
|1000 CHF
|6 281,80000 BRL
|2000 CHF
|12 563,60000 BRL
|5000 CHF
|31 409,00000 BRL
|10000 CHF
|62 818,00000 BRL