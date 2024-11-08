Австралийские доллары в швейцарские франки

Сконвертируйте AUD в CHF по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = SFr.0,5760 CHF

Среднерыночный курс в 19:15
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса AUD к CHF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CHF
1 AUD в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58080,5851
Низкий0,56790,5624
В среднем0,57490,5750
Изменение-0.32%1.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к CHF

За последние 30 дней максимальный курс AUD к CHF составил 0,5808, а минимальный — 0,5679. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5749. Изменение курса AUD к CHF в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к CHF составил 0,5851, а минимальный — 0,5624. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5750. Изменение курса AUD к CHF в процентном соотношении составило 1.31.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к CHF

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7251,3921,328
1 GBP1,2911108,9481,2052,167197,1681,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38611,798163,581,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Швейцарский франк
1 AUD0,57605 CHF
5 AUD2,88024 CHF
10 AUD5,76047 CHF
20 AUD11,52094 CHF
50 AUD28,80235 CHF
100 AUD57,60470 CHF
250 AUD144,01175 CHF
500 AUD288,02350 CHF
1000 AUD576,04700 CHF
2000 AUD1 152,09400 CHF
5000 AUD2 880,23500 CHF
10000 AUD5 760,47000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Австралийский доллар
1 CHF1,73597 AUD
5 CHF8,67985 AUD
10 CHF17,35970 AUD
20 CHF34,71940 AUD
50 CHF86,79850 AUD
100 CHF173,59700 AUD
250 CHF433,99250 AUD
500 CHF867,98500 AUD
1000 CHF1 735,97000 AUD
2000 CHF3 471,94000 AUD
5000 CHF8 679,85000 AUD
10000 CHF17 359,70000 AUD