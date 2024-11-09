Датские кроны в швейцарские франки

Сконвертируйте DKK в CHF по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = SFr.0,1259 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 DKK в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12650,1283
Низкий0,12530,1250
В среднем0,12590,1262
Изменение0.27%-0.48%
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Соотношение 1 DKK к CHF

За последние 30 дней максимальный курс DKK к CHF составил 0,1265, а минимальный — 0,1253. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1259. Изменение курса DKK к CHF в процентном соотношении составило 0.27.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к CHF составил 0,1283, а минимальный — 0,1250. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1262. Изменение курса DKK к CHF в процентном соотношении составило -0.48.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

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DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

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DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Швейцарский франк
1 DKK0,12588 CHF
5 DKK0,62937 CHF
10 DKK1,25875 CHF
20 DKK2,51750 CHF
50 DKK6,29375 CHF
100 DKK12,58750 CHF
250 DKK31,46875 CHF
500 DKK62,93750 CHF
1000 DKK125,87500 CHF
2000 DKK251,75000 CHF
5000 DKK629,37500 CHF
10000 DKK1 258,75000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Датская крона
1 CHF7,94437 DKK
5 CHF39,72185 DKK
10 CHF79,44370 DKK
20 CHF158,88740 DKK
50 CHF397,21850 DKK
100 CHF794,43700 DKK
250 CHF1 986,09250 DKK
500 CHF3 972,18500 DKK
1000 CHF7 944,37000 DKK
2000 CHF15 888,74000 DKK
5000 CHF39 721,85000 DKK
10000 CHF79 443,70000 DKK