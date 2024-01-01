История обменного курса датская крона–швейцарские франки

Обменный курс датские кроны/швейцарские франки сейчас составляет 0,126, отражая изменение в размере -0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.365% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/швейцарские франки колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 0,127, и минимумом, равным 0,126, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.296%.