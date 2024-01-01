Норвежская крона (NOK)

Норвежская крона — это официальная валюта Норвегии и ее независимых территорий. Норвежская Крона занимает 20 место среди самых торгуемых валют в мире. Крону чаще всего обменивают на евро. Норвежская крона считается фиатной валютой.

Название валюты

Норвежская крона

kr

Обменный курс для NOK

 USD EUR INR GBP SEK KRW PLN DKK
Из NOK0.09301 0.08516 7.77911 0.07167 0.98134 128.58100 0.36537 0.63535
В NOK10.75110 11.74210 0.12855 13.95290 1.01901 0.00778 2.73696 1.57393

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