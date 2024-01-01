Норвежская крона (NOK)
Норвежская крона — это официальная валюта Норвегии и ее независимых территорий. Норвежская Крона занимает 20 место среди самых торгуемых валют в мире. Крону чаще всего обменивают на евро. Норвежская крона считается фиатной валютой.
Название валюты
Норвежская крона
Символ валюты
kr
Обменный курс для NOK
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|SEK
|KRW
|PLN
|DKK
|Из NOK
|0.09301
|0.08516
|7.77911
|0.07167
|0.98134
|128.58100
|0.36537
|0.63535
|В NOK
|10.75110
|11.74210
|0.12855
|13.95290
|1.01901
|0.00778
|2.73696
|1.57393
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