Норвежские кроны в туркменские манаты

Сконвертируйте NOK в TMT по реальному обменному курсу

1000 nok
327.07 tmt

1.00000 NOK = 0.32707 TMT

Среднерыночный курс в 2:19 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса NOK к TMT

1 мин. назад 1 NOK → 0 TMT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075389.11331.458381.677140.9588518.5378
1GBP1.1613111.24875103.4881.693621.947671.1135221.5281
1USD0.929950.800801182.8731.356251.55970.891717.2397
1INR0.01122170.009662990.012066710.01636540.01882030.01075980.208026

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for норвежская крона

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Норвежская крона / Туркменский манат
1 NOK0.32707 TMT
5 NOK1.63535 TMT
10 NOK3.27070 TMT
20 NOK6.54140 TMT
50 NOK16.35350 TMT
100 NOK32.70700 TMT
250 NOK81.76750 TMT
500 NOK163.53500 TMT
1000 NOK327.07000 TMT
2000 NOK654.14000 TMT
5000 NOK1635.35000 TMT
10000 NOK3270.70000 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Норвежская крона
1 TMT3.05745 NOK
5 TMT15.28725 NOK
10 TMT30.57450 NOK
20 TMT61.14900 NOK
50 TMT152.87250 NOK
100 TMT305.74500 NOK
250 TMT764.36250 NOK
500 TMT1528.72500 NOK
1000 TMT3057.45000 NOK
2000 TMT6114.90000 NOK
5000 TMT15287.25000 NOK
10000 TMT30574.50000 NOK