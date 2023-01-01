كرونة نروجية إلى منات تركمانستاني

تحويل NOK إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
٣٢٤٫٠٥ tmt

1.00000 NOK = 0.32405 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
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NOK إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.43621.662970.9644518.3569
1GBP1.1530711.2287101.8341.65611.91761.1120821.1676
1USD0.93850.813868182.87951.347851.560670.9050517.2276
1INR0.01132350.00981990.012065710.01626280.01883060.01092010.207863

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Turkmenistani Manat
1 NOK0.32405 TMT
5 NOK1.62023 TMT
10 NOK3.24046 TMT
20 NOK6.48092 TMT
50 NOK16.20230 TMT
100 NOK32.40460 TMT
250 NOK81.01150 TMT
500 NOK162.02300 TMT
1000 NOK324.04600 TMT
2000 NOK648.09200 TMT
5000 NOK1620.23000 TMT
10000 NOK3240.46000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / كروني نرويجي
1 TMT3.08598 NOK
5 TMT15.42990 NOK
10 TMT30.85980 NOK
20 TMT61.71960 NOK
50 TMT154.29900 NOK
100 TMT308.59800 NOK
250 TMT771.49500 NOK
500 TMT1542.99000 NOK
1000 TMT3085.98000 NOK
2000 TMT6171.96000 NOK
5000 TMT15429.90000 NOK
10000 TMT30859.80000 NOK