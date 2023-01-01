دولار أسترالي إلى منات تركمانستاني

تحويل AUD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
2244.84 tmt

1.00000 AUD = 2.24484 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Turkmenistani Manat
1 AUD2.24484 TMT
5 AUD11.22420 TMT
10 AUD22.44840 TMT
20 AUD44.89680 TMT
50 AUD112.24200 TMT
100 AUD224.48400 TMT
250 AUD561.21000 TMT
500 AUD1122.42000 TMT
1000 AUD2244.84000 TMT
2000 AUD4489.68000 TMT
5000 AUD11224.20000 TMT
10000 AUD22448.40000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار أسترالي
1 TMT0.44547 AUD
5 TMT2.22733 AUD
10 TMT4.45466 AUD
20 TMT8.90932 AUD
50 TMT22.27330 AUD
100 TMT44.54660 AUD
250 TMT111.36650 AUD
500 TMT222.73300 AUD
1000 TMT445.46600 AUD
2000 TMT890.93200 AUD
5000 TMT2227.33000 AUD
10000 TMT4454.66000 AUD