روبية هندية إلى منات تركمانستاني

تحويل INR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٢١٫٤٧ tmt

1.00000 INR = 0.04215 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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INR إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433781.655690.957318.2095
1GBP1.1578111.231102.0811.660071.9171.1083721.0835
1USD0.940550.812348182.9251.348551.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009796170.012059110.01626230.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Turkmenistani Manat
1 INR0.04215 TMT
5 INR0.21073 TMT
10 INR0.42147 TMT
20 INR0.84293 TMT
50 INR2.10733 TMT
100 INR4.21465 TMT
250 INR10.53663 TMT
500 INR21.07325 TMT
1000 INR42.14650 TMT
2000 INR84.29300 TMT
5000 INR210.73250 TMT
10000 INR421.46500 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الروبية الهندية
1 TMT23.72680 INR
5 TMT118.63400 INR
10 TMT237.26800 INR
20 TMT474.53600 INR
50 TMT1186.34000 INR
100 TMT2372.68000 INR
250 TMT5931.70000 INR
500 TMT11863.40000 INR
1000 TMT23726.80000 INR
2000 TMT47453.60000 INR
5000 TMT118634.00000 INR
10000 TMT237268.00000 INR