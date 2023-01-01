دولار أمريكي إلى منات تركمانستاني

تحويل USD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٬٤٩٥ tmt

1.00000 USD = 3.49500 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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USD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Turkmenistani Manat
1 USD3.49500 TMT
5 USD17.47500 TMT
10 USD34.95000 TMT
20 USD69.90000 TMT
50 USD174.75000 TMT
100 USD349.50000 TMT
250 USD873.75000 TMT
500 USD1747.50000 TMT
1000 USD3495.00000 TMT
2000 USD6990.00000 TMT
5000 USD17475.00000 TMT
10000 USD34950.00000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار أمريكي
1 TMT0.28612 USD
5 TMT1.43061 USD
10 TMT2.86123 USD
20 TMT5.72246 USD
50 TMT14.30615 USD
100 TMT28.61230 USD
250 TMT71.53075 USD
500 TMT143.06150 USD
1000 TMT286.12300 USD
2000 TMT572.24600 USD
5000 TMT1430.61500 USD
10000 TMT2861.23000 USD