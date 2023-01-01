فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

تحويل CHF إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
3883.76 tmt

1.00000 CHF = 3.88376 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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CHF إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.657940.9571518.2195
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920121.1085221.1006
1USD0.940150.811787182.9251.34891.558720.899917.1292
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01879680.0108520.206563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Turkmenistani Manat
1 CHF3.88376 TMT
5 CHF19.41880 TMT
10 CHF38.83760 TMT
20 CHF77.67520 TMT
50 CHF194.18800 TMT
100 CHF388.37600 TMT
250 CHF970.94000 TMT
500 CHF1941.88000 TMT
1000 CHF3883.76000 TMT
2000 CHF7767.52000 TMT
5000 CHF19418.80000 TMT
10000 CHF38837.60000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الفرنك السويسري
1 TMT0.25748 CHF
5 TMT1.28741 CHF
10 TMT2.57482 CHF
20 TMT5.14964 CHF
50 TMT12.87410 CHF
100 TMT25.74820 CHF
250 TMT64.37050 CHF
500 TMT128.74100 CHF
1000 TMT257.48200 CHF
2000 TMT514.96400 CHF
5000 TMT1287.41000 CHF
10000 TMT2574.82000 CHF