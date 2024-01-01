10 منات تركمانستاني إلى فرنك سويسري

تحويل TMT إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
2.51 chf

1.000 TMT = 0.2505 CHF

Mid-market exchange rate at 07:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٤٩٩١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٥١١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٣٢١٫٥٠٥
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٥١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / الفرنك السويسري
1 TMT٠٫٢٥٠٥٠ CHF
5 TMT١٫٢٥٢٥٠ CHF
10 TMT٢٫٥٠٥٠٠ CHF
20 TMT٥٫٠١٠٠٠ CHF
50 TMT١٢٫٥٢٥٠٠ CHF
100 TMT٢٥٫٠٥٠٠٠ CHF
250 TMT٦٢٫٦٢٥٠٠ CHF
500 TMT١٢٥٫٢٥٠٠٠ CHF
1000 TMT٢٥٠٫٥٠٠٠٠ CHF
2000 TMT٥٠١٫٠٠٠٠٠ CHF
5000 TMT١٬٢٥٢٫٥٠٠٠٠ CHF
10000 TMT٢٬٥٠٥٫٠٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Turkmenistani Manat
1 CHF٣٫٩٩٢٠٢ TMT
5 CHF١٩٫٩٦٠١٠ TMT
10 CHF٣٩٫٩٢٠٢٠ TMT
20 CHF٧٩٫٨٤٠٤٠ TMT
50 CHF١٩٩٫٦٠١٠٠ TMT
100 CHF٣٩٩٫٢٠٢٠٠ TMT
250 CHF٩٩٨٫٠٠٥٠٠ TMT
500 CHF١٬٩٩٦٫٠١٠٠٠ TMT
1000 CHF٣٬٩٩٢٫٠٢٠٠٠ TMT
2000 CHF٧٬٩٨٤٫٠٤٠٠٠ TMT
5000 CHF١٩٬٩٦٠٫١٠٠٠٠ TMT
10000 CHF٣٩٬٩٢٠٫٢٠٠٠٠ TMT