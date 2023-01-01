روبية هندية إلى بيزو مكسيكي

تحويل INR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٬٠٦٥٫٥٣ mxn

1.00000 INR = 0.20655 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:7 UTC
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INR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063188.15761.433751.654630.957218.2092
1GBP1.1580811.23115102.0931.660391.916191.1085121.0876
1USD0.940650.812249182.9251.348651.556420.900417.1284
1INR0.01134330.009794980.012059110.01626350.0187690.0108580.206553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Mexican Peso
1 INR0.20655 MXN
5 INR1.03276 MXN
10 INR2.06553 MXN
20 INR4.13106 MXN
50 INR10.32765 MXN
100 INR20.65530 MXN
250 INR51.63825 MXN
500 INR103.27650 MXN
1000 INR206.55300 MXN
2000 INR413.10600 MXN
5000 INR1032.76500 MXN
10000 INR2065.53000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / الروبية الهندية
1 MXN4.84137 INR
5 MXN24.20685 INR
10 MXN48.41370 INR
20 MXN96.82740 INR
50 MXN242.06850 INR
100 MXN484.13700 INR
250 MXN1210.34250 INR
500 MXN2420.68500 INR
1000 MXN4841.37000 INR
2000 MXN9682.74000 INR
5000 MXN24206.85000 INR
10000 MXN48413.70000 INR