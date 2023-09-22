دولار نيوزيلندي إلى بيزو مكسيكي

تحويل NZD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
10204.60 mxn

1.00000 NZD = 10.20460 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 MXN
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mexican Peso
1 NZD10.20460 MXN
5 NZD51.02300 MXN
10 NZD102.04600 MXN
20 NZD204.09200 MXN
50 NZD510.23000 MXN
100 NZD1020.46000 MXN
250 NZD2551.15000 MXN
500 NZD5102.30000 MXN
1000 NZD10204.60000 MXN
2000 NZD20409.20000 MXN
5000 NZD51023.00000 MXN
10000 NZD102046.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار نيوزيلندي
1 MXN0.09800 NZD
5 MXN0.48998 NZD
10 MXN0.97995 NZD
20 MXN1.95990 NZD
50 MXN4.89976 NZD
100 MXN9.79952 NZD
250 MXN24.49880 NZD
500 MXN48.99760 NZD
1000 MXN97.99520 NZD
2000 MXN195.99040 NZD
5000 MXN489.97600 NZD
10000 MXN979.95200 NZD