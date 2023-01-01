10 بيزو مكسيكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MXN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٠٫٩٤ nzd

1.00000 MXN = 0.09413 NZD

Mid-market exchange rate at 14:28
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.931351.3601583.43970.7993920.88071.523464.929
1 EUR1.073711.4603989.58920.85830.94561.635745.29227
1 CAD0.7352130.684747161.3460.5877240.6475021.120073.62387
1 INR0.01198470.01116210.01630110.009580480.01055490.01825820.0590726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار نيوزيلندي
1 MXN0.09413 NZD
5 MXN0.47067 NZD
10 MXN0.94133 NZD
20 MXN1.88266 NZD
50 MXN4.70666 NZD
100 MXN9.41332 NZD
250 MXN23.53330 NZD
500 MXN47.06660 NZD
1000 MXN94.13320 NZD
2000 MXN188.26640 NZD
5000 MXN470.66600 NZD
10000 MXN941.33200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mexican Peso
1 NZD10.62320 MXN
5 NZD53.11600 MXN
10 NZD106.23200 MXN
20 NZD212.46400 MXN
50 NZD531.16000 MXN
100 NZD1062.32000 MXN
250 NZD2655.80000 MXN
500 NZD5311.60000 MXN
1000 NZD10623.20000 MXN
2000 NZD21246.40000 MXN
5000 NZD53116.00000 MXN
10000 NZD106232.00000 MXN