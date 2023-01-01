بيزو مكسيكي إلى دولار كندي

تحويل MXN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
78.75 cad

1.00000 MXN = 0.07875 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار كندي
1 MXN0.07875 CAD
5 MXN0.39373 CAD
10 MXN0.78745 CAD
20 MXN1.57490 CAD
50 MXN3.93725 CAD
100 MXN7.87451 CAD
250 MXN19.68627 CAD
500 MXN39.37255 CAD
1000 MXN78.74510 CAD
2000 MXN157.49020 CAD
5000 MXN393.72550 CAD
10000 MXN787.45100 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Mexican Peso
1 CAD12.69920 MXN
5 CAD63.49600 MXN
10 CAD126.99200 MXN
20 CAD253.98400 MXN
50 CAD634.96000 MXN
100 CAD1269.92000 MXN
250 CAD3174.80000 MXN
500 CAD6349.60000 MXN
1000 CAD12699.20000 MXN
2000 CAD25398.40000 MXN
5000 CAD63496.00000 MXN
10000 CAD126992.00000 MXN