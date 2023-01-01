بيزو مكسيكي إلى يورو

تحويل MXN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
54.89 eur

1.00000 MXN = 0.05489 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / اليورو
1 MXN0.05489 EUR
5 MXN0.27445 EUR
10 MXN0.54890 EUR
20 MXN1.09780 EUR
50 MXN2.74450 EUR
100 MXN5.48899 EUR
250 MXN13.72247 EUR
500 MXN27.44495 EUR
1000 MXN54.88990 EUR
2000 MXN109.77980 EUR
5000 MXN274.44950 EUR
10000 MXN548.89900 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mexican Peso
1 EUR18.21830 MXN
5 EUR91.09150 MXN
10 EUR182.18300 MXN
20 EUR364.36600 MXN
50 EUR910.91500 MXN
100 EUR1821.83000 MXN
250 EUR4554.57500 MXN
500 EUR9109.15000 MXN
1000 EUR18218.30000 MXN
2000 EUR36436.60000 MXN
5000 EUR91091.50000 MXN
10000 EUR182183.00000 MXN