50 بيزو مكسيكي إلى يورو

تحويل MXN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ mxn
٢٫٦٦ eur

1.00000 MXN = 0.05323 EUR

Mid-market exchange rate at 13:06
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927751.357583.41550.7952290.87581.515154.9116
1 EUR1.077911.4632589.91360.85710.9441.633185.29421
1 CAD0.7366480.683411161.44790.5858040.6451571.116133.61812
1 INR0.01198820.01112180.01627410.009533340.01049920.01816390.0588811

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / اليورو
1 MXN0.05323 EUR
5 MXN0.26613 EUR
10 MXN0.53226 EUR
20 MXN1.06451 EUR
50 MXN2.66128 EUR
100 MXN5.32257 EUR
250 MXN13.30643 EUR
500 MXN26.61285 EUR
1000 MXN53.22570 EUR
2000 MXN106.45140 EUR
5000 MXN266.12850 EUR
10000 MXN532.25700 EUR
معدلات التحويل اليورو / Mexican Peso
1 EUR18.78790 MXN
5 EUR93.93950 MXN
10 EUR187.87900 MXN
20 EUR375.75800 MXN
50 EUR939.39500 MXN
100 EUR1878.79000 MXN
250 EUR4696.97500 MXN
500 EUR9393.95000 MXN
1000 EUR18787.90000 MXN
2000 EUR37575.80000 MXN
5000 EUR93939.50000 MXN
10000 EUR187879.00000 MXN