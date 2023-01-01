بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

تحويل MXN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥٢٫٥٤ chf

1.00000 MXN = 0.05254 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الفرنك السويسري
1 MXN0.05254 CHF
5 MXN0.26269 CHF
10 MXN0.52538 CHF
20 MXN1.05075 CHF
50 MXN2.62688 CHF
100 MXN5.25376 CHF
250 MXN13.13440 CHF
500 MXN26.26880 CHF
1000 MXN52.53760 CHF
2000 MXN105.07520 CHF
5000 MXN262.68800 CHF
10000 MXN525.37600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mexican Peso
1 CHF19.03400 MXN
5 CHF95.17000 MXN
10 CHF190.34000 MXN
20 CHF380.68000 MXN
50 CHF951.70000 MXN
100 CHF1903.40000 MXN
250 CHF4758.50000 MXN
500 CHF9517.00000 MXN
1000 CHF19034.00000 MXN
2000 CHF38068.00000 MXN
5000 CHF95170.00000 MXN
10000 CHF190340.00000 MXN