دولار نيوزيلندي إلى فرنك سويسري

تحويل NZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٥٣٦٫١٢ chf

1.00000 NZD = 0.53612 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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NZD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436291.663280.9644518.3593
1GBP1.1528711.2284101.8091.655881.917581.1118921.1662
1USD0.938550.814067182.87951.3481.561040.9051517.2307
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626460.0188350.01092130.207901

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الفرنك السويسري
1 NZD0.53612 CHF
5 NZD2.68060 CHF
10 NZD5.36120 CHF
20 NZD10.72240 CHF
50 NZD26.80600 CHF
100 NZD53.61200 CHF
250 NZD134.03000 CHF
500 NZD268.06000 CHF
1000 NZD536.12000 CHF
2000 NZD1072.24000 CHF
5000 NZD2680.60000 CHF
10000 NZD5361.20000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار نيوزيلندي
1 CHF1.86525 NZD
5 CHF9.32625 NZD
10 CHF18.65250 NZD
20 CHF37.30500 NZD
50 CHF93.26250 NZD
100 CHF186.52500 NZD
250 CHF466.31250 NZD
500 CHF932.62500 NZD
1000 CHF1865.25000 NZD
2000 CHF3730.50000 NZD
5000 CHF9326.25000 NZD
10000 CHF18652.50000 NZD