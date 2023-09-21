فورنت مجري إلى فرنك سويسري
تحويل HUF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الفرنك السويسري
|2000 HUF
|4.97350 CHF
|5000 HUF
|12.43375 CHF
|10000 HUF
|24.86750 CHF
|15000 HUF
|37.30125 CHF
|20000 HUF
|49.73500 CHF
|30000 HUF
|74.60250 CHF
|40000 HUF
|99.47000 CHF
|50000 HUF
|124.33750 CHF
|60000 HUF
|149.20500 CHF
|100000 HUF
|248.67500 CHF
|150000 HUF
|373.01250 CHF
|200000 HUF
|497.35000 CHF
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Hungarian Forint
|1 CHF
|402.13100 HUF
|5 CHF
|2010.65500 HUF
|10 CHF
|4021.31000 HUF
|20 CHF
|8042.62000 HUF
|50 CHF
|20106.55000 HUF
|100 CHF
|40213.10000 HUF
|250 CHF
|100532.75000 HUF
|500 CHF
|201065.50000 HUF
|1000 CHF
|402131.00000 HUF
|2000 CHF
|804262.00000 HUF
|5000 CHF
|2010655.00000 HUF
|10000 CHF
|4021310.00000 HUF