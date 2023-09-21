فورنت مجري إلى فرنك سويسري

تحويل HUF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٤٫٨٧ chf

1.00000 HUF = 0.00249 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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HUF إلى CHF مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الفرنك السويسري
2000 HUF4.97350 CHF
5000 HUF12.43375 CHF
10000 HUF24.86750 CHF
15000 HUF37.30125 CHF
20000 HUF49.73500 CHF
30000 HUF74.60250 CHF
40000 HUF99.47000 CHF
50000 HUF124.33750 CHF
60000 HUF149.20500 CHF
100000 HUF248.67500 CHF
150000 HUF373.01250 CHF
200000 HUF497.35000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Hungarian Forint
1 CHF402.13100 HUF
5 CHF2010.65500 HUF
10 CHF4021.31000 HUF
20 CHF8042.62000 HUF
50 CHF20106.55000 HUF
100 CHF40213.10000 HUF
250 CHF100532.75000 HUF
500 CHF201065.50000 HUF
1000 CHF402131.00000 HUF
2000 CHF804262.00000 HUF
5000 CHF2010655.00000 HUF
10000 CHF4021310.00000 HUF